ISW podaje datę możliwego ataku z kierunku Białorusi

Według ekspertów Institute for the Study of War, waszyngtońskiego think tanku, te działania mogą być wskazywać na intensyfikację rosyjskiej operacji i powrót do narracji sprzed lutego 2022. Wówczas podnoszona była między innymi kwestia rzekomego rozwijania przez Ukrainę broni chemicznej i biochemicznej w finansowanych przez USA laboratoriach biologicznych w Ukrainie.