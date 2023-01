Decyzja PE. Chcą postawić Putina przed trybunałem

Wśród krajów oficjalnie wzywających do szybkich prac nad trybunałem ds. zbrodni agresji jest m.in. Polska, Holandia, Niemcy. Szefowa niemieckiej dyplomacji Annalena Baerbock podczas wizyty w MTK w tym tygodniu podkreślała potrzebę pociągnięcia rosyjskich przywódców do odpowiedzialności za inwazję w Ukrainie, która rozpoczęła się prawie rok temu. - Rozliczanie ma znaczenie. Sprawcy tutaj w Europie i we wszystkich innych częściach świata muszą o tym wiedzieć. Chodzi o odstraszanie […] Putin musi teraz wiedzieć, że jego agresja nie pozostanie bez konsekwencji - przekonywała Baerbock.