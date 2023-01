Odwlekają sprawę Leopardów. "Berlin marnuje cenny czas" [RELACJA NA ŻYWO]

Podczas rozmowy z dziennikarzami, abp Gallagher odniósł się w ten sposób do niedawnych słów szefa biura prezydenta Ukrainy Andrija Jermaka, który stwierdził: "uważam, że nadszedł moment, aby papież odwiedził Ukrainę i dał w ten sposób bardzo mocny sygnał, że to Rosja musi zatrzymać to, co zaczęła".