Kadyrowcy nie odpuszczą. Mają specjalny plan ws. Ukrainy

Kadyrowcy są oddanymi zwolennikami Władimira Putina. Dyktator Rosji ceni sobie twardą rękę Ramzana Kadyrowa, który w wyniku wojny w Ukrainie, zyskał tylko na sile. Przywódca czeczeńskich bojowników uważa, że jego ludzie są odpowiedzialni za sukcesy rosyjskiej armii w Mariupolu czy Sewerodoniecku. Co więcej, Kadyrow ma też specjalny plan, by siły czeczeńskie zarządzały okupowanymi obszarami w Ukrainie i były odpowiedzialne za przesiedlanie muzułmańskiej ludności z Kaukazu do tych regionów.