Leopardy dla Ukrainy. "Nie wyobrażam sobie braku zgody"

Polska buduje koalicję na rzecz przekazania Ukrainie czołgów i wozów opancerzonych. Taką informację przekazał w Davos prezydent Andrzej Duda. - Mam nadzieję, że dołączą wszyscy, którzy mają takie możliwości. W tej chwili trwają rozmowy. Jesteśmy dużo dalej niż kilka tygodni temu. Polska już w połowie zeszłego roku podjęła decyzję o przekazaniu Ukrainie sprzętu pancernego i czołgów, których przekazaliśmy ponad 300. To pokazuje, że jeżeli będziemy wspierać Ukrainę konkretnymi środkami, to można wpłynąć pozytywnie na losy wojny - mówił w programie "Tłit" wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. - Sygnały są generalnie pozytywne, były m.in. z Hiszpanii. Niemiec pominąć nie sposób. Najczęściej jest tak, że w kontraktach dot. Leopardów są przepisy o uzależnieniu użyczenia od zgody producentów z Niemiec. Nie wyobrażam sobie, by tej zgody miało nie być. Chciałbym podać konkretną datę, ale to jest zależne od zakończenia rozmów z pozostałymi państwami. Nie jest to kwestia miesięcy. W najgorszym razie kwestia tygodni - dodał.

