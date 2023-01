Zapytał Bidena o czołgi. Prezydent USA nie zawahał się ani chwili

Dziennik napisał także o dodatkowej pomocy militarnej Zachodu dla Ukrainy, aby jej ułatwić ofensywę na tereny kontrolowane przez Moskwę, jak Zaporoże. Przypomniał zarazem o projekcie rosyjskiego ministra obrony Siergieja Szojgu zwiększenia liczby personelu wojskowego z 1.1 mln do 1,5 mln do 2026 roku. Ostrzega, że rekrutując do walki skazańców, Rosja wykazała gotowość do ponoszenia ciężkich ofiar, ale obecnie poprawia szkolenie żołnierzy.