Zasługa czworonoga. Pies uniemożliwił przemyt narkotyku

Funkcjonariusze Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego dokonali niezwykłego odkrycia na lotnisku w Pyrzowicach. Dzięki czujności Kodiego, psa służbowego pracującego na katowickim lotnisku, udało się udaremnić przemyt blisko 3 tys. tabletek oksykodonu, silnego opioidu. Ukryte były one w kierownicy do gier komputerowych, która trafić miała do Stanów Zjednoczonych.