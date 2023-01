Przemycali cebulę samolotem. Afera na Filipinach

"Istnieją powody, by sądzić, że istnieje ciągła kontrola i manipulacja cenami cebuli od farmy do sprzedaży detalicznej przez dużych handlowców, którzy przechowują cebulę w chłodniach" – uzasadniali parlamentarzyści we wniosku, zwracając uwagę, że ceny lokalnej cebuli przekroczyły za kilogram najwyższą dzienną płacę minimalną w kraju, która wynosi 570 jenów.