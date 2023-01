Bestialstwo 8 nastolatek w Toronto. Zabiły bezdomnego. Policja ustaliła jego tożsamość

18 grudnia w centrum Toronto grupa nastolatek zaatakowała bezdomnego mężczyznę. Świadkowie widzieli, jak napastniczki ugodziły go nożem i uciekły z miejsca zdarzenia. 59-latek w ciężkim stanie został przetransportowany do szpitala, ale lekarzom nie udało się go uratować. Funkcjonariusze policji przekazali, że ustalili jego tożsamość.