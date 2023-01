Miedwiediew o spotkaniu we Lwowie. Kuriozalny wpis [RELACJA NA ŻYWO]

Wizyta prezydentów Polski i Litwy we Lwowie nie umknęła uwadze wiceprzewodniczącego Rady Bezpieczeństwa Rosji Dmitrija Miedwiediewa. We właściwym sobie stylu skomentował też informację o decyzji Polski, dotyczącej przekazania Ukrainie czołgów Leopard. "Całe to żelazo i tak wkrótce stanie się zardzewiałym złomem i nie uratuje rozpadającego się na części sztucznego kraju" - stwierdził ."A we Lwowie, który znów będzie nosił nazwę Lemberg, spotkali się po to, by zachodnie regiony Ukrainy zostały odpowiednio przyłączone do nowych (byłych) panów" - napisał były prezydent Rosji. Przypomnijmy, że Lwów nazwano Lembergiem po pierwszym rozbiorze Polski w 1772 roku. Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.