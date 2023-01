Przesyłka z Pakistanu dla Kijowa. "Jest już w drodze do Gdańska"

Dziennik "The Economic Times" przekazał, że z Karaczi do Gdańska płynie statek, na którym znajduje się 159 kontenerów wypełnionych amunicją, a w tym m.in. pociskami artyleryjskimi i ładunkami miotającymi. Jest to wsparcie militarne od Pakistanu dla Ukrainy. Indyjskie media powołują na informację z "nieujawnionych źródeł".