"To afront". Niemieckie media grzmią po deklaracji Dudy

Ogłoszenie Dudy wywołało poruszenie w niemieckich mediach. "Die Welt" zastanawia się, czy Polska będzie czekać na zielone światło z Berlina, które teoretycznie jest wymagane do przekazania czołgów Ukrainie. Jeśli Warszawa dostarczy czołgi na własną rękę, bez dyplomatycznej wymiany not, będzie to "bezprecedensową zniewagą"- zaznacza gazeta. "To afront wobec Scholza" - pisze "Die Welt".