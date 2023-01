Niespodziewany ruch Kanady. Kupią dla Ukrainy ważną broń [RELACJA NA ŻYWO]

Wtorek to 321. dzień inwazji Rosji na Ukrainę. Kanadyjska minister obrony Anita Anand poinformowała we wtorek wieczorem na Twitterze, że jej kraj sfinansuje zakup systemów obrony przeciwlotniczej NASAMS dla Ukrainy. "Dziś rozmawiałam z ministrem obrony Ukrainy Ołeksijem Reznikowem. Wyraźnie wskazał, że systemy obrony przeciwlotniczej to priorytetowa potrzeba Kijowa" - czytamy w jej wpisie. Wcześniej Pentagon podał, że w przyszłym tygodniu rozpoczną się szkolenia ukraińskich żołnierzy w obsłudze systemów Patriot. Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.