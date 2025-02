VIP‑przestrzeń dla minister. Hennig-Kloska tłumaczy

Minister Klimatu i Środowiska Paulina Hennig-Kloska skomentowała doniesienia dot. prośby ministerstwa do PKP o udostępnienie VIP-owskiej przestrzeni na dworcu w Gdańsku. - Nie wiem, po co było to zapytanie. Zostało wysłane poza moją wiedzą - tłumaczyła się. Przekazała także, że dojdzie do rozmowy z pracownikiem, który wysłał prośbę. - Zwolnienie go, to byłoby chyba za dużo w tej sytuacji - oceniła.