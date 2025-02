Będzie rekonstrukcja rządu. "Większe, grubsze zmiany"

- Mówi o tym też wielu polityków tworzących koalicję, że zawsze po jakimś okresie rządów przychodzi większe przesilenie. Myślę, że ten moment graniczny to są wybory prezydenckie i po nim premier będzie planował, jakieś większe, grubsze zmiany , które mogą dotyczyć nie tylko personaliów, ale przede wszystkim konstrukcji rządu - mówił w rozmowie z Radiem Zet wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Przyznał, że nie wie czy chodzi np. o zmniejszenie liczby ministerstw. - Ja nie mam odpowiedzi, co jest w głowie Donalda Tuska i jak poukładał premier tą część dotyczącą przyszłości, ale z tego, co widzę, i jakie pojawiają się głosy z kancelarii czy wokół premiera, to myślę, że takie przesilenie się zdarzy - powiedział.