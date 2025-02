Kaczyński wściekły za Mentzena. "Uważa ich za zdrajców"

Otoczenie prezydenta Dudy, w tym Mastalerek, widzi w Konfederacji potencjalnego koalicjanta dla PiS . Liczą, że w przyszłości mogą odegrać kluczową rolę w tworzeniu koalicji między tymi partiami. Ich strategia zakłada przeczekanie obecnej władzy Donalda Tuska i powrót do władzy z Konfederacją.

"Newsweek" podkreśla, że prezydent Duda nie chce jednoznacznie poprzeć żadnego kandydata , ale jego otoczenie skłania go ku Mentzenowi . Duda, wspierając Mentzena, może jednocześnie osłabić pozycję Kaczyńskiego w obozie władzy.

- Sławomir Mentzen walczy moim zdaniem o to, żeby zostać Jarosławem Kaczyńskim Konfederacji, tzn. tym dla Konfederacji, czym dla Prawa i Sprawiedliwości jest Jarosław Kaczyński oraz walczy o to, żeby byli trzecią siłą i to oni przy kolejnych wyborach parlamentarnych decydowali o tym, kto będzie rządził, tak jak Hołownia - mówił Mastalerek w ubiegłym tygodniu na antenie Polsat News.