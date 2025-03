Zakpił z posła PiS. "Pan jeszcze w pieluchy robił"

- A my zapewnialiśmy bezpieczeństwo poprzez rozbudowę polskiej armii i poprzez ściąganie amerykańskich żołnierzy. Trzeba dbać o relacje z Amerykanami - przekonywał.

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski w swoim wystąpieniu odniósł się do słów Sikorskiego. Wskazał, że to nie rząd Donalda Tuska wymyślił "reset" z Rosją.

- Informuję pana, że reset jest terminem amerykańskim, a nie polskim. Żeby nie wiem, ile propagandowych paszkwili byście wyprodukowali, to reset był terminem administracji Baracka Obamy. I znowu jest terminem administracji doradców pana prezydenta Donalda Trumpa. Więc pytanie: czy się zgadzaliście z pierwszym resetem i czy się zgadzacie z drugim resetem? - pytał.

- To, że uwierzyliście we własną propagandę nie oznacza, że to jest prawda - mówił.