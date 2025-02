- Konfrontując zeznania pokrzywdzonego ze zgromadzonym materiałem dowodowym, uznano, że żaden z przeprowadzonych dowodów nie dał podstaw do przyjęcia, aby powstanie obrażeń u Jana Malickiego było spowodowane działaniem lub zaniechaniem innej osoby fizycznej - podkreślił prokurator Skiba.

W toku śledztwa ustalono, że obrażenia Malickiego były wyłącznie wynikiem nieszczęśliwego wypadku. Naukowiec potknął się na chodniku lub schodach w parku Kazimierzowskim, co mogło skutkować u niego utratą pamięci .

Do incydentu, które - wedle pierwszych relacji miało być pobiciem - doszło w grudniu ubiegłego roku.

W styczniu prof. Malicki opowiadał, że mężczyźni, którzy mieli go zaatakować, zapytali "jak pan nazywa się". - Jak mi wrócił kolejny obraz do pamięci, to wywnioskowałem z tego, że w tym jest element wschodni, bo w tym jest błąd składniowy. Polak zapytałby "jak pan się nazywa", a policja w ogóle "proszę imię i nazwisko", wiem, bo parę mandatów w życiu zapłaciłem - mówił.