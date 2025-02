"Strzały oddał ze strachu". Rusza proces Bartosza Ż.

Według ustaleń śledczych dzień przed zgłoszeniem, po kolejnej kłótni, Bartosz Ż. udał się za pokrzywdzonym do warsztatu, zabierając ze sobą pistolet. Tam oddał dwa strzały w głowę ofiary z bliskiej odległości. Następnie obudził babcię i syna ofiary, twierdząc, że doszło do przypadkowego postrzelenia .

- Oskarżony obudził babcię i syna pokrzywdzonego. Opowiedział im wersję o przypadkowym postrzeleniu i poszedł z nimi do warsztatu. Po upewnieniu się, że ofiara nie żyje, 20-latek zadzwonił do swojej matki i siostry. Po godz. 5:00 zadzwonił również na numer alarmowy 112, mówiąc operatorowi, że do postrzelenia doszło przez przypadek, podczas zabawy bronią - przekazała w rozmowie z "Faktem" prokurator Liliana Łukasiewicz, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Legnicy.