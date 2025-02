Nie żyje 78‑latek. Wstrząsające zeznania, są zarzuty

Do tragedii doszło w niedzielę, 2 lutego, w gdańskim Brzeźnie. Policja została powiadomiona o szarpaninie na ulicy, gdzie znaleziono ciało Józefa D. w kałuży krwi. Szybko zatrzymano podejrzanych: 19-letniego Dawida Z., 25-letnią Angelikę N. i jej męża Kamila. Według ustaleń, trio zaplanowało zbrodnię z zimną krwią, chcąc, by wyglądała na przypadkowy napad. Ofiara miała zostać zaatakowana w drodze do kościoła.

- Wczoraj prokurator postawił zarzut przestępstwa działania wspólnie i w porozumieniu w celu bezpośredniego pozbawienia życia pokrzywdzonego. To jest przestępstwo z artykułu 148, paragraf 1 i 2, punkt 1 i 3 kodeksu karnego. Czyli to jest zbrodnia zagrożona karą pozbawienia wolności od 15 lat do dożywocia włącznie - przekazał w rozmowie z WP Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku prok. Mariusz Duszyński.

Motywem była chęć pozbycia się dziadka, by zyskać więcej przestrzeni w mieszkaniu. Angelika i Kamil uznali, że mieszkanie z dziadkiem jest za ciasne.

Mordercze trio przesłuchane. Obszerne wyjaśnienia

Podejrzani złożyli bardzo obszerne wyjaśnienia. - Angelika N, której pokrzywdzonym był dziadek, złożyła wyjaśnienia, opisując szczegółowo jakie relacje łączyły ją z Dawidem Z., opisała ze swojej strony, jak doszło do zaplanowania, a później wykonania, tej zbrodni. Dawid Z. również złożył obszerne wyjaśnienia, w których opisał, co działo się przed dokonaniem zbrodni, a także jak dokonał tej zbrodni - mówi nam prokurator.

- To Dawid Z. był tym fizycznym wykonawcą ataku, ataku na pokrzywdzonego. To on zadawał mu ciosy, tłuczkiem do mięsa w głowę, powodując szereg obrażeń ciała, w wyniku których pokrzywdzony zmarł - przekazał nam prokurator

Mąż Angeliki N. - Kamil N. jako jedyny nie przyznał się do winy. Jednak w złożonych wyjaśnieniach opisał, co się wydarzyło. - Nie potrafił udzielić odpowiedzi prokuratorowi na to, dlaczego, brał udział w tej zbrodni, bo przecież z ustaleń policji wynika, że w czasie dokonania tego przestępstwa stał na czatach - powiedział prok. Duszyński.

Po zakończonych czynnościach prokurator złożył wnioski do Sądu Rejonowego Gdańsk Północ w Gdańsku o zastosowanie wobec podejrzanych środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Dziś sąd ma rozstrzygnąć w tej sprawie.

