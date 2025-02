To był zlecony mord? Szokujące kulisy zabójstwa w Gdańsku

Zatrzymani to 19-letni Dawid Z., 25-letnia Andżelika N. oraz 26-letni Kamil N. Ofiarą jest 78-letni Józef D. - poinformowało radio.

Narzędziem zbrodni miał być tłuczek do mięsa, mordercą najmłodszy Dawid Z. a zleceniodawcami małżeństwo N. Natomiast motywem mogła być chęć przejęcia nieruchomości Józefa D. przez jego wnuczkę i jej męża. Dom, położony tuż obok plaży, może być wart sporo ponad milion złotych.

Do zabójstwa doszło w niedzielę 2 lutego o godz. 6.30 przy ul. Młodzieży Polskiej w gdańskim Brzeźnie, kilkadziesiąt metrów od nadmorskiej plaży. To spokojna alejka, która prowadzi w kierunku morza. Część nieruchomości w tych okolicach jest wynajmowana turystom. To bardzo dochodowy interes.