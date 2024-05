Zabił z zimną krwią. 19-latek zastrzelił mężczyznę

Do zdarzenia doszło około godz. 2 w nocy ze środy na czwartek w Brunowie pod Lubinem. Wówczas 19-letni Bartosz Ż. zastrzelił mieszkającego na tej samej posesji 44-latka. Policja została powiadomiona ok. 5 rano. Bartosz Ż. został zatrzymany, prokuratura wystąpiła do sądu z wnioskiem o tymczasowy areszt.