Ani kroku wstecz. Dowódcy grożą Rosjanom śmiercią

"Co więcej, w wyniku aktywnego ognia jednostek Sił Obrony, przeciwnik został zmuszony do opuszczenia swoich wysuniętych pozycji w pobliżu jednej z miejscowości. Obecnie, według naszych danych wywiadowczych, dowództwo armii okupacyjnej, grożąc rozstrzelaniem, próbuje zmusić personel do powrotu na pozycje" - poinformowali wojskowi.