Od początku inwazji Rosji na Ukrainę, liczba egzekucji ukraińskich jeńców wojennych znacząco wzrosła. Ukraińska prokuratura informuje, że od początku konfliktu zginęło co najmniej 147 jeńców, z czego 127 tylko w bieżącym roku. Egzekucje stały się systematyczne od listopada ubiegłego roku i są kontynuowane przez cały obecny rok.

Dane ONZ opierają się na analizie materiałów wideo i zdjęć, które zostały opublikowane przez źródła ukraińskie i rosyjskie. Szefowa misji, Danielle Bell, zaznaczyła, że rosyjskie osobistości publiczne wzywały do nieludzkiego traktowania ukraińskich żołnierzy. Minister spraw zagranicznych Ukrainy, Andrij Sybiha, również potwierdził te informacje.

Nagrania z dronów i raporty mediów potwierdzają brutalność, z jaką rosyjscy żołnierze traktują ukraińskich jeńców. W październiku w obwodzie kurskim zastrzelono dziewięciu ukraińskich żołnierzy. Egzekucje te są dokumentowane, co wskazuje na ich systematyczny charakter i przyzwolenie ze strony rosyjskich dowódców.

Sybiha zaapelował o pilne działania społeczności międzynarodowej, podkreślając, że może to być jedna z największych kampanii celowego mordowania jeńców wojennych we współczesnej historii. "Przerażające egzekucje dokonywane przez Rosję pokazują, że Ukraina ma do czynienia z prawdziwymi bestiami" - napisał na platformie X.