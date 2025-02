Ukraina apeluje. "Mamy do czynienia z prawdziwymi bestiami"

Według szefa MSZ może to być jedna z największych kampanii celowego mordowania jeńców wojennych we współczesnej historii świata. "Przerażające egzekucje dokonywane przez Rosję na ukraińskich jeńcach wojennych pokazują, że Ukraina ma do czynienia z prawdziwymi bestiami. Świat musi to nie tylko potępić, ale także podjąć pilne działania" - podkreślił Sybiha.