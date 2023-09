Działki żony premiera Morawieckiego. Ujawniamy cenę zakupu

Grunty, na których leżą działki kupione przez Iwoną Morawiecką, były do niedawna oferowane w ogłoszeniach internetowych. Inne działki, oprócz żony premiera, kupiły osoby fizyczne i firmy, głównie z Pomorza. Z dokumentów wynika, że we wrześniu 2022 r. jedna z firm wystąpiła o pozwolenie na budowę sieci wodociągowej do świeżo sprzedanych działek. Wniosek rozpatrzono pozytywnie.