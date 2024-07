Żona Ziobry w Brukseli. Wraca jako asystentka

Kotecka w innej roli?

Janusz Kowalski, który opuścił szeregi Suwerennej Polski, tłumaczył swoją decyzję brakiem przywództwa w partii, uderzając w Patryka Jakiego. - Suwerenna Polska to Zbigniew Ziobro, który teraz walczy o życie. Partia pozostała bez przywództwa - wyjaśnił Kowalski. - Właściwą osobą jest w tej chwili Patrycja Kotecka-Ziobro, która moim zdaniem ma predyspozycje do bycia świetnym liderem. To bardzo twarda osoba o usystematyzowanym światopoglądzie - przekonywał.