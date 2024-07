Kierwiński odpowiada Ziobrze. "Choroba mu nie przeszkadza"

To jest ciekawe, bo pan Ziobro bardzo chętnie ucieka od stawienia się przed komisjami, od odpowiadania na pytanie przez własną chorobę. Nie chcę tego rozwijać. Jeśli chodzi o jakieś głupkowate komentarze, to jakaś choroba mu nie przeszkadza. Widać, że to wszystko to jest taka obrona własnej bezkarności i taka chęć udowodnienia Polakom, ze jeszcze przez kilka miesięcy panowie mogą czuć się komfortowo. Nie, nie będą się czuć komfortowo, bo całe to złodziejstwo, którego się dopuścili zostanie rozliczone a wyniki tego złodziejstwa ukarane - podsumował.