Nowa praca żony Zbigniewa Ziobry. W grę wchodzą wysokie zarobki

"Fakt" sprawdził ile może ona zarabiać pracując w Parlamencie Europejskim. W rozmowie z dziennikiem Marta Lipińska z biura prasowego Europejskich Konserwatystów i Reformatorów zaprzeczyła, by Patrycja Kotecka-Ziobro była zatrudniona przez frakcję, do której należą europosłowie Prawa i Sprawiedliwości. Odesłała do europosłów, z którymi współpracuje żona byłego ministra sprawiedliwości.