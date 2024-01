Czystki w prokuraturze. Odwołano pięciu szefów Prokuratur Regionalnych

Zmiany na stanowiskach szefów prokuratur

12 stycznia wręczył Barskiemu pismo, w którym stwierdził, że "przywrócenie go do służby czynnej w dniu 16 lutego 2022 przez poprzedniego prokuratora generalnego Pana Zbigniewa Ziobro, zostało dokonane z naruszeniem obowiązujących przepisów i nie wywołało skutków prawnych". Oznacza to ni mniej, ni więcej, że Barski nie został przywrócony do służby, więc nie może być Prokuratorem Krajowym.