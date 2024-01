Pilny komunikat ministerstwa sprawiedliwości. Odwołania. 10 nazwisk

Decyzja Adama Bodnara dotyczy: Agnieszki Bortkiewicz - odwołanej z delegacji do Prokuratury Okręgowej w Warszawie i funkcji Zastępcy Prokuratora Okręgowego w Warszawie; Mariusza Dubowskiego - odwołanego z delegacji do Prokuratury Okręgowej w Warszawie i funkcji Prokuratora Okręgowego w Warszawie; Artura Maludy - odwołanego z delegacji do Prokuratury Regionalnej w Szczecinie i funkcji Prokuratora Regionalnego w Szczecinie; Łukasza Osińskiego - odwołanego z delegacji do Prokuratury Okręgowej w Warszawa-Praga i funkcji Prokuratora Okręgowego Warszawa-Praga; Bartosza Pęcherzewskiego - odwołanego z funkcji Prokuratora Regionalnego we Wrocławiu; Elżbiety Pieniążek - odwołanej z delegacji do Prokuratury Regionalnej w Białymstoku i funkcji Prokuratora Regionalnego w Białymstoku; Remigiusza Dobrowolskiego - odwołanego z funkcji Prokuratora Okręgowego w Szczecinie; Jakuba Romelczyka - odwołanego z delegacji do Prokuratury Regionalnej w Warszawie i funkcji Prokuratora Regionalnego w Warszawie; Teresy Rutkowskiej-Szmydyńskiej - odwołanej z delegacji do Prokuratury Regionalnej w Gdańsku i funkcji Prokuratora Regionalnego w Gdańsku; Jerzego Ziarkiewicza - odwołanego z delegacji do Prokuratury Regionalnej w Lublinie i funkcji Prokuratora Regionalnego w Lublinie.