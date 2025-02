Francuski ser na cenzurowanym. Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega

Ostrzeżenia specjalistów z inspektoratu sanitarnego zostało wydane w związku z podejrzeniem obecności szkodliwych bakterii coli w produkcie. Chodzi o ser produkowany we Francji .

Ostrzeżeniem zostały objęte wszystkie numery partii produktu ze wspomnianymi datami. We wszystkich partiach znajdują się bakterie Escherichia coli produkującej toksynę Shiga (STEC) .

Co może się stać, jeśli taki ser jednak zjemy? Główny inspektor Sanitarny ostrzega, że czekają nas poważne dolegliwości.

"Zakażenie bakterią STEC może prowadzić do krwotocznego zapalenia okrężnicy lub znacznie rzadziej, bezkrwawej biegunki . W rzadkich przypadkach może wystąpić znaczne pogorszenie stanu zdrowia objawiające się, jako zespół hemolityczno-mocznicowy (ang. hemolytic-uremic syndrome, HUS) lub jeszcze rzadziej jako zakrzepowa plamica małopłytkowa" – tłumaczy GIS w specjalnym komunikacie.

Inspektorat zwraca się z apelem do konsumentów o niespożywanie produktu z partii objętych komunikatem. GIS przekazał, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów już po spożyciu sera, należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Niepożądany produkt można zwrócić do sklepu, w którym został kupiony. Nawet wyrzucanie do śmieci może być niebezpieczne, bo do produktu dostać się mogą dzikie zwierzęta.