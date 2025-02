Duda przerywa milczenie. Mówi o Spychalskim

- Patrzymy na tę sytuację z uwagą, nie ukrywam, że było to dla nas zaskoczeniem, że do takiej sytuacji doszło - przekazał prezydent, podkreślając, że "rozumie, że prokuratura prowadzi swoje czynności i dokonała przesłuchania", a "pan minister złożył wyjaśnienia".

- Obecnie ma status mojego społecznego doradcy, to jest funkcja, która jest nieodpłatna i tylko w ten sposób jest związany z Kancelarią Prezydenta - przekazał prezydent. Jak dodał, "czeka na to, w jaki sposób prokuratura będzie tę sprawę wyjaśniała i jakie będą dalsze decyzje".

Duda poinformował też, że "wczoraj zdecydował o tym, by zwrócić się do Szefowej Kancelarii Małgorzaty Paprockiej i jego współpracowników z kierownictwa, aby nie angażować pana Błażeja Spychalskiego w żadne działania, które w jakikolwiek sposób prowadziłyby do reprezentowania prezydenta RP". - Czy to na jakichś uroczystościach czy w jakichś wydarzeniach - do czasu, dopóki ta sprawa nie będzie bardziej rozjaśniona, dopóki prokuratura nie pokaże, jakie zamierza podjąć decyzje - podkreślił.