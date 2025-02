Wyróżnienie dla Polski. Są wieści z USA ws. wizyty

"Sekretarz Obrony USA Pete Hegseth za tydzień będzie w Polsce. To świetna wiadomość! To jeden z pierwszych krajów, który odwiedzi nowy sekretarz obrony USA. To wyraz silnego partnerstwa Polski i USA. Z niecierpliwością czekam na tę wizytę i owocne rozmowy!" - czytamy we wpisie na platformie X.