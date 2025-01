"Zemsta Trumpa". Nowy szef Pentagonu bierze się za generała

Nowy szef Pentagonu Pete Hegseth podejmuje działania przeciwko byłemu dowódcy sił zbrojnych USA Markowi Milleyowi. Wszystko przez jego komentarze o Donaldzie Trumpie. Media piszą o "zemście". Generałowi wcześniej grożono śmiercią, a Joe Biden wydał akt łaski, by chronić go przed nowym prezydentem.

Hegseth pozbawił byłego przewodniczącego Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Milleya ochrony i zlecił inspektorowi generalnemu wszczęcie śledztwa, które może doprowadzić do degradacji emerytowanego generała.

Milley, znany z krytyki Trumpa, określił go jako "faszystę do szpiku kości" i przypomniał wojskowym o przysiędze na konstytucję, a nie na "tyrana" - podaje "New York Times".

Generał Milley, podczas swojej kadencji, sprzeciwił się Trumpowi, co doprowadziło do napięć. Bob Woodward w swojej książce napisał, że Milley wyraził obawy o emocjonalną stabilność Trumpa i jego kontrolę nad bronią nuklearną. Generał dwukrotnie kontaktował się z chińskim odpowiednikiem, by zapewnić o stabilności USA i uniknąć eskalacji napięć.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Co Polacy sądzą o Trumpie? "To jest impuls dla Europy"

Po odejściu Milleya Trump oskarżył go o współpracę z Chinami, co uznał za zdradę, grożąc karą śmierci. "Washington Post" przypomina, że to Trump mianował Milleya, ale ich konflikt zaczął się, gdy prezydent chciał użyć wojska do tłumienia protestów.

Obawiał się puczu

Według ustaleń dziennikarzy "Washington Post" Carol Duhurst Leonnig i Philipa Ruckera, przedstawionych w książce "I Alone Can Fix It: Donald J. Trump's Catastrophic Final Year" (Tylko ja mogę to naprawić: katastrofalny ostatni rok Donalda J. Trumpa) Milley obawiał się, że Trump po przegraniu wyborów szykował zamach stanu. Miał jednak powiedzieć swoim współpracownikom, że ten plan się nie uda, ponieważ "to my mamy broń". 12 stycznia 2021 roku Milley i szefowie sztabów wydali oświadczenie, w którym potępili atak zwolenników Trumpa na Kapitol, do którego doszło niespełna tydzień wcześniej.

Prezydent jest tak wrogo usposobiony do generała, że portret Milleya jako dowódcy sił zbrojnych został usunięty zaledwie kilka dni po jego odsłonięciu w hallu Pentagonu, w którym wiszą wizerunki jego poprzedników. Hegseth ma zamiar usunąć jeszcze jeden portret generała, z czasów gdy był dowódcą sił lądowych.

Milley ustąpił z funkcji przewodniczącego Kolegium Połączonych Szefów Sztabów we wrześniu 2023 roku i wkrótce potem poinformował, że podjął kroki, by objąć ochroną swoją rodzinę po groźbach Trumpa w mediach społecznościowych.