"Ja to powiedziałem? Niemożliwe". Trump zaskoczył w Białym Domu

Pytany o to, czy ufa Putinowi, Trump stwierdził, że kieruje się zasadą "trust but verify" ("ufaj, ale sprawdzaj"), lecz zaznaczył, że ma pewność, iż porozumienie, jakiekolwiek będzie, utrzyma się.

- Rozmawiałem z nim. Znam go od dawna, musieliśmy przejść przez rosyjskie oszustwo razem (aferę "Russiagate" - przyp.red.). To nie było dobre. To było niesprawiedliwe (...) i oni też musieli przez to przechodzić - mówił Trump o Putinie.