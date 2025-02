Wydobycie ukraińskich surowców będzie wyzwaniem. Wskazują na problemy

Według doniesień, Stany Zjednoczone i Ukraina zamierzają jeszcze w tym tygodniu podpisać porozumienie ws. wydobycia metali. USA zakładają, że w kraju są zasoby 20-50 minerałów, które uważa się za krytyczne. Chodzi m.in. o lit, grafit, tytan czy uran. Według ekspertów, ich wartość może przekraczać 15 bilionów dolarów. To ponad dwa razy więcej, niż budżet federalny USA w 2024 roku.

Ale porozumienie to zaledwie początek długiej walki o surowce. Na drodze stoi m.in. korupcja oraz skomplikowany ukraiński system prawny. Jak przypomina "Washington Post", ponad 10 lat temu Shell i Chevron inwestowały w Ukrainie z nadzieją na pozyskanie złóż gazu łupkowego. Koncerny natrafiły jednak na szereg problemów biurokratycznych i korupcyjnych, a sprawę pogorszyła jeszcze rosyjska inwazja w 2014 roku.

"To iluzja, że się będzie wykopywać pieniądze"

Gazeta jako przykład podaje firmę UkrLithiumMining, która w 2017 roku wykupiła licencję na wydobycie litu przez 20 lat. Pozwolenie kosztowało 5 milionów dolarów. Kolejne miliony wydano na przeanalizowanie złóż oraz badanie wpływu na środowisko. A do tego jeszcze większe środki konieczne są do budowy infrastruktury nie tylko do wydobycia, ale też przetworzenia surowca.