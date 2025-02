Surowcowa wojna Zełenskiego. "Do zarobienia setki miliardów"

Donald Trump zasugerował we wtorek, że spotka się w piątek z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, by podpisać umowę o minerałach. Znane są już szczegóły ramowego porozumienia pomiędzy krajami. - Mówimy o dziesiątkach, jeśli nie setkach miliardów do zarobienia razem na poszukiwaniu i wydobyciu surowców, w tym gazu i ropy - tłumaczy w rozmowie z WP ekspert Wojciech Jakóbik.