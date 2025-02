Krzyki na komisji regulaminowej ws. Ziobry. "Nie mówi pan do rzeczy"

Na czwartkowe posiedzenie komisji regulaminowej przybyli członkowie komisji śledczej ds. Pegasusa. To komisja śledcza skierowała za pośrednictwem Prokuratora Generalnego wniosek o zastosowanie aresztu do 30 dni wobec Ziobry. Na posiedzeniu pojawił się także, z lekkim opóźnieniem, były szef MS Zbigniew Ziobro.

Sroka zwróciła się do komisji regulaminowej z prośbą o zaakceptowanie wniosku o zastosowanie wobec Ziobry aresztu do 30 dni. - Dzisiaj komisja regulaminowa może dać swoją uchwałą dowód tego, że szanujemy nasze państwo, że nie wyrażamy zgody na podwójne standardy, że nie pozwolimy na stawianie się Zbigniewa Ziobry ponad prawem - mówiła.

- Bardzo bym prosił, żeby mi nie przeszkadzali moi oponenci, wiem, że są porażeni tym, co było w filmie, nie wiedzieli, że się tak przygotujemy, ale to jest ich problem - przekazał Wójcik, dodając, że "to jest sytuacja zero-jedynkowa, tu nie ma żadnych szarości", a to, co dzieje się w tej chwili w polskim parlamencie "jest jak czasy stalinizmu, o których czytał w książkach". - Państwo się śmiejecie, nie ma się z czego śmiać, wyj jesteście malutcy, nieudolni aktorzy w teatrze Donalda Tuska - mówił.