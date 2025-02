"Gang trucicieli" nie był gangiem. Zapadł wyrok w głośnej sprawie

Tzw. gang trucicieli - jak wynika z ustaleń śłedczych - działał w Warszawie i województwie mazowieckim przez około pięć, sześć lat. Członkowie grupy wybierali osoby samotne i uzależnione od alkoholu, zdobywając ich zaufanie, by przejąć ich nieruchomości. Prokuratura zarzuciła im podawanie ofiarom alkoholu z izopropanolem, co miało prowadzić do ich śmierci.