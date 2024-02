Podawali skażony alkohol. Proces "gangu trucicieli" rusza od nowa

Akt oskarżenia dotyczy pięciu zabójstw, sześciu usiłowań zabójstwa, doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem lub usiłowania oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości. Z kolei notariuszka została oskarżona m.in. przekroczenie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego i poświadczenie nieprawdy w dokumentach w zakresie udzielenia pełnomocnictwa do zbycia jednej nieruchomości.