Premier o pakcie migracyjnym. "Polska nie będzie implementowała"

- Ja mówię moim koleżankom i kolegom w Unii Europejskiej - jeśli ktoś chce wdrażać ten pakt migracyjny, niech się nie krępuje, Polska ma swoje problemy, wywołane wojną, przede wszystkim, jeśli chodzi o nadmierną liczbę osób, które w sposób absolutnie uzasadniony zostały tu przyjęte, znajdują w Polsce gościnę, ale to wiąże się z ciężarami - powiedział Donald Tusk podczas wtorkowej konferencji prasowej.

Jak wyjaśnił Tusk, "Polska nie będzie implementowała żadnego paktu migracyjnego, ani żadnego zapisu tego typu projektów, które miałyby doprowadzić do przymusowego przyjmowania przez Polskę migrantów zidentyfikowanych w innych krajach europejskich", deklarując, że jest to decyzja definitywna. - I nie ma co robić z tego polityki - powiedział.