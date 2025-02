Tusk zakpił z Orbana. Wszystko po pytaniu o Romanowskiego

Premier Donald Tusk na konferencji prasowej został zapytany o to, czy istnieją już plany ściągnięcia do Polski posła Marcina Romanowskiego, który uciekł na Węgry przed polskim wymiarem sprawiedliwości.

Szef polskiego rządu, że prokuratura musi rzetelnie przygotować cały materiał. - Wszyscy wiemy, co działo się w Funduszu Sprawiedliwości i wiemy, że mieliśmy do czynienia ze skandalem na wielką skalę i wielo, wielomilionowymi nieprawidłowościami i wiemy, kto był za nie odpowiedzialny - dodał.

Prokuratura chce postawić posłowi PiS, b. wiceministrowi sprawiedliwości Marcinowi Romanowskiemu kolejne zarzuty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. W związku z tym prokurator generalny Adam Bodnar skierował we wtorek do Sejmu wniosek o uchyleniu mu immunitetu.

Poinformowała o tym we wtorek podczas briefingu prasowego, poświęconego śledztwu ws. nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, rzeczniczka prokuratora generalnego prok. Anna Adamiak. Podkreśliła, że śledztwo - wszczęte prawie rok temu - jest kontynuowane i w jego ramach podejmowane są kolejne działania.

Adamiak wyjaśniła, że uprzednia zgoda Sejmu na uchylenie immunitetu Romanowskiemu z 12 lipca ub. roku miała "zasięg zakresowy", tzn. odnosiła się do 11 przestępstw opisanych w ówczesnym wniosku prokuratury.

Adamiak powiedziała, że podejrzany "działając wspólnie i w porozumieniu z ustalonymi osobami, w tym z urzędnikami Ministerstwa Sprawiedliwości, a także działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i osobistej" przekazywał projekty ofert do ustalonych urzędników jeszcze przed ich złożeniem w konkursie z Funduszu Sprawiedliwości.

W drugim przypadku chodzi o Stowarzyszenie Przyjaciół Zdrowia z siedzibą w Szczecinie. Prokuratura wskazała, że Romanowski przyznał stowarzyszeniu środki, mając świadomość, że zostaną wykorzystane niezgodnie z celami dotacji. Prokuratura dodała, że zawarł on umowę, na mocy której stowarzyszenie uzyskało dotację w kwocie ponad 7,7 mln zł.

Następnie, jak wskazała prokuratura, zawarł z nimi umowy o udzielenie dotacji pomimo tego, że od 3 listopada 2023 r. do 1 grudnia 2023 r. nie posiadał umocowania do wykonywania uprawnień dysponenta Funduszu Sprawiedliwości, w tym do zaciągania zobowiązań w postaci zawierania umów o udzielenie dotacji celowej.