"Porwanie" Romanowskiego w TV Republika. "Komuś tam odbiło"

Obok niczego nieświadomego Romanowskiego zatrzymuje się samochód, z którego wyskakują dwie zamaskowane i uzbrojone postacie. Jeden z zamaskowanych mężczyzn przyciska polityka PiS do muru, zakłada mu jutowy worek na głowę i kajdanki na ręce, po czym siłą wpycha do samochodu.

Jednak nie wszystkim spodobał się taki motyw programu. Dziennikarz konkurencyjnej prawicowej telewizji wPolsce 24 Michał Karnowski ostro skomentował fragment programu. "Komuś tam odbiło. Ośmieszanie poważnej sprawy, jaką jest bezprawie władzy. Przykro patrzeć. Zapłacą za tę zabawę w potęgę telewizyjną ci, którym już bracia Węgrzy azylu odmówią. Ale co to ich...Nie, w takie cyrki w TV wPOLSCE24 nie wejdziemy" - napisał w poście.

"W sensie Miłosz Kłeczek i Telewizja Republika już nie tylko śledzą Macierewicza, ale i porwali Romanowskiego i go torturowali? Co to za porachunki wewnątrz polskiej prawicy?" - pytał z ironią dziennikarz Adam Traczyk.