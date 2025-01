PiS zgłosił Romanowskiego. Hołownia nie udzielił mu pełnomocnictwa

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia podpisał pełnomocnictwa na 2025 r. dla członków delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Nie udzielił go natomiast posłowi PiS Marcinowi Romanowskiemu - poinformowała w środę Kancelaria Sejmu. Romanowskiego do ZPRE zgłosił klub PiS.