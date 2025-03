Ciche dni między USA a Wenezuelą. Wszystko odbija się na migrantach.

Prezydent Wenezueli wyraził żal, że Chevron nie może kontynuować działalności w jego kraju, która otwarta została w 2023 roku. Wówczas Chevron wysłał dwa tankowce do Wenezueli. To od tego kraju miał kupować ropę, którą zastąpione zostały od Rosji.

Maduro podkreślił, że decyzja administracji w Waszyngtonie o anulowaniu licencji dla Chevronu spowodowała "ogromne zamieszanie". W efekcie komunikacja między USA a Wenezuelą została utrudniona, co wpłynęło na zakłócenia w lotach.

Wenezuela nie przyjęła sankcji USA

Wenezuelski rząd odrzuca sankcje nałożone przez USA, twierdząc, że są one nielegalne i stanowią formę "wojny gospodarczej", mającej na celu sparaliżowanie kraju. Chevron, działający w branży energetycznej, miał zgodę na działalność w Wenezueli od lutego 2022 r., przedłużaną co pół roku.

Zastępca dyrektora amerykańskiej Służby Celnej i Ochrony Granic, Ricardo Moreno, poinformował, że USA deportują drogą lotniczą do Meksyku średnio 135 migrantów dziennie. Od czasu objęcia urzędu przez Trumpa, do południowego sąsiada przetransportowano ponad 4 tys. osób. "Wysłaliśmy również migrantów do takich krajów jak Gwatemala, Honduras, Wenezuela i inne" - dodał Moreno.