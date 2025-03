Niezadowolenie z Trumpa rośnie. Ekspert przewiduje "prawdziwe tąpnięcie"

Coraz więcej Amerykanów - w tym również republikanie - otwarcie przyznaje też, że sposób działania Donalda Trumpa nie jest zadowalający. Już kłótnia w Białym Domu, do której doszło w ubiegłym tygodniu podczas spotkania prezydenta USA Donalda Trumpa z ukraińskim przywódcą Wołodymyrem Zełenskim, podzieliła republikanów. Choć wielu skrytykowało ukraińskiego prezydenta, niektórzy przyłączyli się do demokratów w obronie Kijowa.

Dr Szulc przyznaje, że jeśli chodzi o opór społeczny, "to już się zaczyna dziać, ludzie wychodzą na ulice". Jak jednak podkreśla, to "zasadniczo nie zmieni sytuacji", do prawdziwych zmian mogą doprowadzić "dopiero kolejne połówkowe wybory za półtora roku". - Wtedy republikanie mogą stracić bardzo dużo politycznie - mówi.

- Teraz mamy do czynienia z opozycją ideową - ludźmi, którzy sprzeciwiają się temu, co robi Trump ze względu na wartości, które wyznają - przekazuje też ekspert i dodaje, że "niedługo przeciętni Amerykanie odczują, że Donald Trump i jego polityka gospodarcza prowadzi do wzrostu inflacji, do wzrostu cen". Jak przewiduje, "wtedy dopiero będzie to prawdziwe tąpnięcie w sondażach".