Skandaliczne słowa Czarnka. "Głupek". Mówił też o Ukrainie

- Ukraina nie jest w stanie być niepodległa. Powinien sobie zdawać sprawę, gdzie jedzie i zachowywać się tak, jak się powinien zachowywać każdy. Wyobrażacie sobie państwo prezydenta Polski, który jedzie do Ameryki i mówi: "Żądam następnych wojsk amerykańskich, bo inaczej będzie niebezpieczeństwo Ameryki". No, głupek. Tak zachował się Wołodymyr Zełenski i nie ma co owijać słów w bawełnę - powiedział poseł PiS Przemysław Czarnek, pytany o konferencję prezydentów Ukrainy i USA.