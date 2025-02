Pilot LPR leciał do pacjenta. Został oślepiony

Do groźnego incydentu doszło w nocy z piątku na sobotę w Kasince Małej w woj. małopolskim. Pilot śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który miał pomóc w transporcie pacjenta, został oślepiony przez światło skierowane z jednego z okolicznych budynków.

"Podczas lądowania helikoptera doszło jednak do niebezpiecznego incydentu. Z jednego z okolicznych budynków, ktoś skierował mocne światło w kierunku kokpitu załogi i oślepił pilota , na szczęście pilot zdołał bezpiecznie wylądować" - czytamy na profilu OSP Kasinka Mała na Facebooku.

Strażacy, którzy zostali zadysponowani do pomocy podkreślają, że takie sytuacje są na szczęście rzadkie, ale się zdarzają. Najczęściej mają miejsce podczas startu i lądowania, gdy śmigłowiec jest najbliżej ziemi.

"Apelujemy, aby w przyszłości do takich sytuacji nie dochodziło. Za oślepienie załogi i sprowadzenie zagrożenia w ruchu powietrznym grozi grzywna i kara więzienia od roku do 10 lat, a w szczególnych przypadkach — nawet do 12 lat pozbawienia wolności" - ostrzegają strażacy.