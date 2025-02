Nawrocki ostro o Tusku. "Wstyd"

Kandydat na prezydenta zwrócił uwagę na dyplomatów, którzy służą od wielu lat i pracowali podczas różnych rządów. - To jest skandal. Ja to naprawię, jako przyszły prezydent gwarantuję państwu, bo cierpicie, cierpi polski przemysł, polski prestiż. Cierpi polska dyplomacja, polska pamięć i cierpi interes Polski. To jest wstyd, który przyniósł nam Donald Tusk i jego państwo - uznał Nawrocki.

Podczas kampanii Nawrocki odniósł się także do poparcia Elona Muska dla skrajnie prawicowej partii AfD w Niemczech. - Elon Musk jest ważną osobą w administracji prezydenta Stanów Zjednoczonych, czuje się Amerykaninem i popiera i opiniuje różne środowiska korzystając ze swojej swobody. Ja do tych środowisk mam zupełnie inny stosunek niż Elon Musk. Akurat ta opinia jest zupełnie odległa od mojej opinii - dodał Nawrocki.

- Ceny energii elektrycznej 8 proc. VAT, a nie 23 proc. Moja propozycja +pakiet dla niższych cen+ leży w polskim parlamencie i powinniśmy to naprawić tu i teraz, bo jak nie obniżymy cen energii elektrycznej i będziemy wprowadzać ten ekoterror i te eko-głupoty w postaci Zielonego Ładu i zabijać polskie górnictwo w sposób nieprzemyślany, to będziemy płacić więcej za prąd, ale w ciągu dekady lub dwóch dekad stracimy szansę na rozwój Rzeczypospolitej Polskiej. Na to się nie zgadzam. O to będę walczył jako wasz prezydent - powiedział do zebranych Nawrocki.